سوديك: سوريل للاستثمار تبرم عقد تسهيل ائتماني مع البنك العربي الأفريقي بقيمة 2.6 مليار جنيه

رنا ممدوح _ قامت شركة سوريل للاستثمار العقاري – إحدى الشركات المملوكة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك- بإبرام عقد تسهيل ائتماني متوسط الأجل مع البنك العربي الأفريقي الدولي بمبلغ 2.57 مليار جنيه.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فسيستخدم هذا التسهيل لتمويل إستكمال الأعمال الإنشائية بمشروع فيليت بالقاهرة الجديدة والذي يتضمن أعمال تنفيذ وتشطيب نادي فيليت الرياضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق مشروع فيليت عام 2014 على مساحة 301 فدان ويقع في أرقي الأحياء بالقاهرة الجديدة ذات الموقع الاستراتيجي المتميز.

وقالت سوديك :” يعتبر حصول الشركة على هذا التسهيل شهادة على مصادقيتها كواحدة من كبرى شركات التطوير العقاري وقوة مركزها المالي، كما يؤكد ثقة البنوك المصرية الرائدة في قدرة سوديك على الوفاء بالتزاماتها”.

وبحسب البيان فقد قامت الشركة ببيع حوالي 150 وحدة بمشروع فيليت بقيمة تتعدى 8 مليار جنيه وتستهدف مبيعات مستقبلية بقيمة 5 مليار جنيه.

هذا وقد بدأت الشركة بتسليم المراحل الأولى من المشروع في عام 2018 حيث قامت الشركة بتسليم حوالي 600 وحدة بالمشروع حتى الأن، ويضم المشروع فيلات وعدد من المباني السكنية الراقية، بالإضافة إلى ناديا رياضيا مصمما وفقا لأعلى المعايير الدولية، والذي سيقوم بإدراتة نادي club S الذراع الرياضي لشركة سوديك.

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