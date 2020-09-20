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العربية لحليج الأقطان تقلص حصتها في رأسمال بي انفستمنتس إلى 5.12%

مال وأعمال حابي تبليغ
العربية لحليج الأقطان تقلص حصتها في رأسمال بي انفستمنتس إلى 5.12%
العربية لحليج الأقطان تقلص حصتها في رأسمال بي انفستمنتس إلى 5.12%
CairoBank

رنا ممدوح _ قلصت شركة العربية لحليج الأقطان من حصتها في رأسمال بي انفستمنتس القابضة، من 6.92% إلى 5.12% .

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت العربية لحليج الأقطان عدد 2.872 مليون سهم من أسهم بي انفستمنتس القابضة بقيمة إجمالية 32.315 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 11.25 جنيه للسهم الواحد، وقامت اتش سي لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن سميح ساويرس يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية بي انفستمنتس بنسبة 9.18%، يليه مجموعة شركات راشد عبد الرحمن واولادة بنسبة 7.76%، وبنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 6.46%، وهيئة الأوقاف المصرية بنسبة 5.81%، ثم العربية لحليج الأقطان بنسبة 5.12%.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 