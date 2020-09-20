التجاري الدولي ينزل بالبورصة 0.74% وسط تداولات مليارية

رنا ممدوح – أنهى مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.74%، ليتداول عند مستوى 10969 نقطة.

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وتراجع تراجع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الثلاثيني، بنسبة 1.25%، وأغلق الجلسة عند مستوى 66.52 جنيه.

في حين صعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.91%، و 1.41% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.116.791 مليار جنيه على 184 شركة من خلال 39.295 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مصر للفنادق لعدد 2.562 مليون سهم بقيمة إجمالية 25.242 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 118 شركة مقابل تراجع 42 في حين لم تتغير أسعار 24.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين، وسجلوا صافي بقيمة 9.699 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 13.145 مليون جنيه، مقابل 3.445 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء، محققين صافي بقيمة 15.402 مليون جنيه، منها 7.743 مليون جنيه للمؤسسات، و7.659 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الاجانب صافي بيع بقيمة 5.702 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 8.187 مليون جنيه، مقابل 2.485 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 89.49% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على5.09% والعرب على 5.42% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 17.14% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.85%.

وتصدر سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 9.98%، ثم سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.97%.

في حين تصدر سهم العالمية للاستثمار والتنمية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.77%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 8.52%، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4.52%.

وقال محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة مازال ينحصر داخل قالب عرضي نظراً لتوازن القوى البيعية والشرائية.

ورجح إسماعيل أن يكون مستوى المقاومة 11125 نقطة بوابة الارتفاع في حال ارتد المؤشر لأعلى على المدى القصير.

بينما أصبح القاع السابق 10.875 نقطة هو مستوى إيقاف الخسائر للمتعاملين داخل السوق.

من جانبه، قال عبد الحميد إمام، محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن قطاع البتروكيماويات ومواد البناء مرشحان بقوة لتحقيق قفزة على المدى المتوسط بعد إصدار قرار خفض الغاز المرتقب.

وتوقع إمام أن يكسر هذا القرار من القالب العرضي الذي تنحصر بداخله السوق نظرا لخمول عدد من القطاعات ومنها البنوك.

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