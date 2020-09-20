متوسط بيع الدولار يتراجع إلى مستوى 15.78 جنيه

شاهندة إبراهيم – شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، تراجعا جديدا تراوح بين قرش إلى قرشين في مجموعة واسعة من البنوك.

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وسجل المتوسط المرجح لسعر الصرف تراجعا بنحو 1.16 قرش، ليبلغ 15.6867 جنيه للشراء و15.7867 جنيه للبيع اليوم الأحد، مقابل 15.6983 جنيه للشراء و 15.7983 جنيه للبيع الخميس الماضي، وفقًا للبيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم، انخفض الأخضر قرشًا واحدًا في بنكي: الأهلي المصري وكريدي أجريكول ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، في مقابل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وخفض بنك التعمير والإسكان سعر صرف الدولار قرشين على دفعتين، ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

كما انخفض الدولار قرشا في بنكي التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي، ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، بدلًا من 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي.

وتراجع الدولار أيضًا قرشا في بنوك: الإسكندرية والأهلي الكويتي والمصري الخليجي وبلوم، محققًا 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

كما تراجع قرشًا في بنك عوده، مسجلًا 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، في مقابل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، انخفض الدولار قرشين ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع في ختام تعاملات الخميس.

فيما رفع بنك إتش إس بي سي الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليبلغ 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

بينما استقر الدولار في بنك مصر عند مستويات الخميس الماضي، متداولًا عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

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