مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Chair airline السويسرية

دوت الخليج- استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم، أولى رحلات شركة Chair airline السويسرية القادمة من مدينة زيورخ السويسريه رحلة رقم GM3506 من طراز إيرباص A319؛ وذلك بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.
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وبحسب بيان لوزارة الطيران المدني، فقد استقبلت مصر للطيران للخدمات الأرضية الرحلة بالمطار وقدمت الخدمة الأرضية للطائرة بالتنسيق مع إدارة المطار، كما استقبل فريق من العلاقات العامة الركاب بالورود وقدموا لهم جميع التسهيلات اللازمة وأنهوا إجراءات وصولهم في سهولة ويسر.
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