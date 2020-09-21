عاجل.. البنك الأهلي يقرر وقف إصدار الشهادات ذات العائد 15%

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أنه تقرر وقف إصدار الشهادات ذات العائد 15% والتي يصل أجلها إلى عام.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف أن الشهادة جمعت 280 مليار جنيه منذ صدورها.

كان البنك الأهلي قد طرح الشهادة ذات العائد 15% الأكبر في السوق، خلال مارس الماضي.

اضغط لتحميل العدد الرابع والأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج