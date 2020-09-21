عاجل.. البنك الأهلي يقرر وقف إصدار الشهادات ذات العائد 15%

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أنه تقرر وقف إصدار الشهادات ذات العائد 15% والتي يصل أجلها إلى عام.
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وأضاف أن الشهادة جمعت 280 مليار جنيه منذ صدورها.
كان البنك الأهلي قد طرح الشهادة ذات العائد 15% الأكبر في السوق، خلال مارس الماضي.
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