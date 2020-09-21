أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية تطالب مراكز الأبحاث بكشف مصادر تمويلها -
حكومة تركيا تطارد الأكراد "حتى في المسارح" -
أخيرا.. "أبل" تطلق 4 هواتف بإمكانات "غير مسبوقة" -
وكالة موديز: إفريقيا تعاني للحاق بركب إصدارات دين الأسواق الناشئة -
الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و9 وفيات -
إيقاف مؤقت لتجارب عقار Eli Lilly لعلاج كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة -
صندوق النقد: النظام المالي مستقر حتى الآن لكن نقاط الضعف تزداد -
الاتحاد الأوروبي يحصل على موافقة منظمة التجارة لفرض رسوم على الولايات المتحدة -
التجاري الدولي يمثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس المبادرة المالية للأمم المتحدة -
تراجع طفيف في متوسط سعر الدولار أمام الجنيه -

الرقابة المالية تمد مهلة عمل تأسيسية اتحاد الأوراق المالية ستة أشهر

مال وأعمال حابي تبليغ
الرقابة المالية تمد مهلة عمل تأسيسية اتحاد الأوراق المالية ستة أشهر
الرقابة المالية تمد مهلة عمل تأسيسية اتحاد الأوراق المالية ستة أشهر
CairoBank

اصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2020 بمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية لمدة 6 اشهر أخرى اعتبارا من الثامن عشر من سبتمبر الجارى لعقد اول جمعية عامة للاتحاد.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وكانت التعديلات التى تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018، قد تضمنت إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يسمى الاتحاد المصرى للأوراق المالية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم فى تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة، والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية.

وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، على عدة فئات بواقع عدد 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و عدد 2 عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر،، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وممثل عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المشار إليها فى البنود المذكورة.

اضغط لتحميل العدد الرابع والأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرقابة المالية تمد مهلة عمل تأسيسية اتحاد الأوراق المالية ستة أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

 