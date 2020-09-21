البورصة تقلص مكاسبها الصباحية بمنتصف التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة من مكاسبها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، بضغط من مبيعات المؤسسات.

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وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10987 نقطة، محققاً ارتفاع بنسبة 0.17%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.51%، ليتداول عند مستوى 66.86 جنيه.

وصعد كلا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1% و0.81% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 670.710 مليون جنيه على 171 شركة من خلال 24132 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 4.150 مليون سهم بقيمة إجمالية 18.675 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 92 شركة مقابل تراجع 50 في حين لم تتغير أسعار 29.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 29.575 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 39.383 مليون جنيه، مقابل 9.807 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 18.485 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 19.605 مليون جنيه، مقابل 1.119 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 11.090 مليون جنيه، منها 5.820 مليون جنيه للأفراد، و5.269 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.94%، تلاه سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 3.85%، ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 3.83%.

في حين تصدر سهم رواد السياحة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.95%، تلاه سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 10%، ثم سهم سماد مصر – ايجيفرت- بنسبة 10%.

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