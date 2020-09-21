ملخص رحلة دوت الخليج.. أزمة الكوميسا والرسوم الكينية من البداية إلى مد الإعفاء

جاء إعلان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، اليوم، بتمديد العمل ببنود اتفاقية الكوميسا حتى نهاية يونيو المقبل ليسدل الستار على أزمة فرض رسوم على المنتجات المصرية المصدرة إلى دولة كينيا بواقع 25%، والتي كشفتها جريدة دوت الخليج ونشرتها الصادرة عن بوابتها الإلكترونية، في سلسلة من التقارير والملفات على مدار الأسبوعين الماضيين.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وكانت بداية الأزمة قبل أسبوعين، حيث كشفت نشرة دوت الخليج في عددها الصادر بتاريخ 10 سبتمبر، أن هيئة الجمارك الكينية أبلغت الشركات المصرية المصدرة إليها بفرض رسوم نسبتها 25% على المنتجات، بدعوى توقف الحكومة الكينية عن العمل باتفاقية الكوميسا، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة للشركات المصرية التي تعتمد على امتيازات اتفاقية الكوميسا وخاصة البند الخاص بعدم فرض جمارك على بضائعهم.

وحصلت نشرة «دوت الخليج۞ على نسخة من الخطاب المرسل من هيئة الجمارك والتجارة الكينية إلى الحكومة الكينية، والذي تؤكد فيه انتهاء العمل باتفاقية الكوميسا منذ نهاية العام الماضي، وطلب الموافقة على تمديدها حتى نهاية العام 2023.

وقالت مصادر حينها للنشرة، إن وزارة التجارة والصناعة كثفت من تحركاتها لاحتواء الأزمة عبر قطاع الاتفاقيات التجارية، من خلال رفع مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإجراء سلسلة اتصالات مع المجالس التصديرية بالقطاعات المعنية بسوق كينيا لرصد حجم الأضرار الناجمة عن تلك الرسوم.

كينيا تلغي الإعفاء الجمركي لمنتجات مصر ودول أخرى وتفرض رسوما بنسبة 25%

وفي عددها الصادر بتاريخ 13 سبتمبر نشرت جريدة «دوت الخليج» ملفا عن الأزمة ناقشت فيه مع بعض المصدرين والمصنعين النتائج المتوقعة لأزمة الرسوم الكينية، وكيف يمكن للجانب المصري، حكومة وشركات، التعامل مع الموقف، حيث أكدوا ضرورة الإسراع في إيجاد حلول جذرية سواء بإلغاء الرسوم أو تخفيضها لأقل مستوى ممكن حتى تتمكن الشركات من الاستمرار في العمل وعدم التوقف عن إرسال الشحنات.

شارك في الملف محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فرج الله للصناعات الغذائية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس شركة مكارم تكس، وهاني برزي، رئيس المجلس التصديري للسلع الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ومحمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، ورئيس مجلس إدارة مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والمهندس طارق سلطان العضو المنتدب لشركة بريكاب مصر لصناعة الأغطية البلاستيكية التابعة لمجموعة بريكاب الألمانية.

كيف سيتعامل المصدرون مع أزمة الرسوم الكينية؟

وبعد ذلك بيوم واحد كشفت نشرة «دوت الخليج» عن مخاطبة الحكومة الكينية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، دول اتفاقية الكوميسا كافة بشان الموافقة أولًا على تمديد العمل بالاتفاقية إلى يونيو من العام المقبل، وحث الدول الأعضاء في الاتفاقية على تسريع التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية “الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق إفريقيا” وذلك بهدف الاستغناء عن التمديدات الدورية.

كينيا تقترح تمديد العمل ببنود الكوميسا ليونيو 2021

وفي عدد أمس الأحد كشفت جريدة «دوت الخليج» عن إصدار السلطات الكينية تعميمًا لجميع الهيئات التجارية التابعة لها يفيد باستمرار معاملة السلع القادمة من الدول الأعضاء في الكوميسا بإعفاء تام من الرسوم الجمركية، وذلك بعد موافقة الدول الأعضاء على تمديد العمل بالاتفاقية حتى يونيو من العام المقبل.

وبحسب الخطاب الصادر عن الحكومة الكينية، فإن الحكومة أرسلت تعليماتها لجميع الموظفين المشاركين في عمليات الإفراج عن البضائع بضرورة تنفيذ الإشعار القانوني بشكل فوري وسريع وفقًا للبضائع التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في قواعد منشأ الكوميسا.

دول الكوميسا توافق على تمديد العمل ببنود الاتفاقية ليونيو 2021

اضغط لتحميل العدد الرابع والأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج