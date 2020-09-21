العائد على شهادات بنك الاستثمار القومي بعد قرار خفض الفائدة

قرر بنك الاستثمار القومي اليوم خفض أسعار العائد على عدد من شهادات الاستثمار من فئات أ و ب و د.

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وتنشر بوابة دوت الخليج أسعار العائد الجديدة على مختلف شهادات بنك الاستثمار القومي.

شهادات استثمار المجموعة ” أ ” ذات العائد المجمع الممنوح:

– تصدر بفئة ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.

– مدة الشهادة عشر سنوات.

– يمكن شراؤها للأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية.

– العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.

– سعر الفائدة الحالي 10.25% سنويا (وذلك اعتبارا من 21 سبتمبر 2020)

شهادات استثمار المجموعة ” ب ” ذات العائد الدوري الممنوح:

– وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط دون الهيئات الاعتبارية.

الشهادة مجموعة (ب) ذات العائد 10.25 % سنويا ويصرف شهريا.

• الشهادة مجموعة (ب)، بأجل عامين، وتمنح عائد 10.5% سنويا ويصرف ربع سنوي.

• الشهادة مجموعة (ب) بأجل 3 سنوات، وتمنح عائد 10% سنويا ويصرف ربع سنوي.

شهادات استثمار المجموعة “د” للهيئات الاعتبارية:

وهي مخصصة للهيئات الاعتبارية التي لها حق الشراء وفقا للقرارات الوزارية المنظمة دون الشركات بأجل 3 سنوات وتمنح عائد 10.75% سنويا يصرف كل 3 شهور

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