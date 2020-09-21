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العائد على شهادات بنك الاستثمار القومي بعد قرار خفض الفائدة

مال وأعمال حابي تبليغ
العائد على شهادات بنك الاستثمار القومي بعد قرار خفض الفائدة
العائد على شهادات بنك الاستثمار القومي بعد قرار خفض الفائدة
CairoBank

قرر بنك الاستثمار القومي اليوم خفض أسعار العائد على عدد من شهادات الاستثمار من فئات أ و ب و د.

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وتنشر بوابة دوت الخليج أسعار العائد الجديدة على مختلف شهادات بنك الاستثمار القومي.

شهادات استثمار المجموعة ” أ ” ذات العائد المجمع الممنوح:
– تصدر بفئة ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.
– مدة الشهادة عشر سنوات.
– يمكن شراؤها للأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية.
– العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.
– سعر الفائدة الحالي 10.25% سنويا (وذلك اعتبارا من 21 سبتمبر 2020)

شهادات استثمار المجموعة ” ب ” ذات العائد الدوري الممنوح:
– وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط دون الهيئات الاعتبارية.
الشهادة مجموعة (ب) ذات العائد 10.25 % سنويا ويصرف شهريا.
• الشهادة مجموعة (ب)، بأجل عامين، وتمنح عائد 10.5% سنويا ويصرف ربع سنوي.
• الشهادة مجموعة (ب) بأجل 3 سنوات، وتمنح عائد 10% سنويا ويصرف ربع سنوي.

شهادات استثمار المجموعة “د” للهيئات الاعتبارية:
وهي مخصصة للهيئات الاعتبارية التي لها حق الشراء وفقا للقرارات الوزارية المنظمة دون الشركات بأجل 3 سنوات وتمنح عائد 10.75% سنويا يصرف كل 3 شهور

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 