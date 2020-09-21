علاء الزهيري: مفاوضات مع سويس ري وشركات إعادة هندية لتعزيز نشاط التأمين الزراعي

فاروق يوسف _ كشف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، عن أنه يجرى التفاوض مع مجموعة من الشركات العاملة في نشاط إعادة التأمين، منهم شركة “سويس رى” إلى جانب شركات هندية، وذلك استعدادًا لإبرام شراكات لتعزيز مجال التأمينات الزراعية في السوق المصري.

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أضاف في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أنه سيتم حسم المفاوضات خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنها لا تتعلق فقط بتعزيز نشاك التأمين الزراعي، ولكنها تمس أيضًا عمليات التأمين متناهي الصغر، الذي أصبح ركيزة أساسية في أجندة عمل الاتحاد.

وركزت نشرة الاتحاد الصادرة الأسبوع الجاري عن التأمين الزراعي متناهي الصغر، وعن دور التكنولوجيا في تعزيز واستخدام هذا النشاط في السوق المصري.

وقال الاتحاد إن دخل وسبل معيشة صغار المزارعين يتأثر بشكل متزايد بالصدمات المالية والقوى الطبيعية الخارجة عن إرادتهم، مثل الأحوال الجوية القاسية أو تلف المحاصيل بسبب الآفات والأمراض. فـعلى الصعيد العالمي، حيث يتمتع أقل من 20% من صغار المزارعين بتأمين لحماية أنفسهم من تأثير الحوادث الغير متوقعة.

وذكرت النشرة، أن شركات التأمين تواجه مجموعة من التحديات المختلفة أمام التأمين القائم على المؤشر، بدءًا من قلة توافر البيانات التاريخية والحالية الخاصة بالطقس، وصعوبات توفير خدمات تأمين قائمة على مؤشرات معينة (مثل التأمين القائم على انتاجية المنطقة) دون دعم حكومي ليتمكنوا من توزيع خدماتهم بكفاءة.

وتابعت أنه للتغلب على التحدي المتمثل في ندرة بيانات الطقس واستكمال مصادر البيانات الحالية، مثل بيانات الأقمار الصناعية عن بعد، فإن لدى مشغلي شبكات الهاتف المحمول فرصة لاستخدام المحطات كقاعدة لتحديد مواقع محطات الطقس الآليه وبيانات ربط الموجات الدقيقة من شبكات المحمول لرصد نزول الأمطار.

وفي الوقت نفسه، يعد التأمين القائم على مؤشر التجميع والبيع مع خدمات القيمة المضافة الأخرى أمرًا أساسيًا لزيادة انتشار التأمين بين المزارعين، حيث يتيح التجميع للمزارعين الوصول إلى مجموعة من الخدمات المتصلة، مثل الاستشارات الزراعية والقروض.

وقال الاتحاد، أن التأمين القائم على مؤشر البيع المتقاطع يوفر تغطية أكبر للمزارعين مثل أنواع أخرى من التأمين كالتأمين الصحي، ويمكن أن يسمح في كثير من الأحيان لشركات التأمين أن تدعم تكلفة خدمات التأمين القائم على المؤشر.

من ناحية أخرى، أشار الزهيري إلى أن الاتحاد يركز أيضًا على تنشيط دور صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقال إنه سيتم مناقشة ربط هذه الأنظمة ببعضها البعض، مع وضع آليات تسهم في توفير تغطيات تأمينية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن الاتحاد يسعى نحو تعزيز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال دراسة الأسواق الخارجية، وإدخال عناصر وأنشطة جديدة في السوق المصري، تسهم في سد الفجوة التأمينية أيضًا.

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