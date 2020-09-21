أخبار عاجلة
البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا -
نيابة «الثراء الحرام» السودانية تفرج عن زوجة البشير -
FBI يكشف نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت -
تستحقيها بجدارة.. إنجي علي توجه رسالة لـ منى زكي بعد فوزها بجائزة فاتن حمامة للتميز -
هاشتاج إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة يتصدر تريند تويتر -
فرح علي تتألق مع حازم إمام في أحدث ظهور لها -
أشرف نصار: رئيس البنك الأهلي يكرم الفريق اليوم بعد الصعود للدوري الممتاز.. فيديو -
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور -
ربيع ياسين منفعلاً: مش لاقي لَعِّيبه عشان الأندية مش خايفة على منتخب الشباب.. فيديو -
للبقاء في الدوري الممتاز.. حسام عزو: دعم مالي كبير لغزل المحلة.. فيديو -

الإسكندرية الوطنية للاستثمارات تبيع كامل حصتها في انتاد بسعر 21.23 جنيه للسهم

مال وأعمال حابي تبليغ
الإسكندرية الوطنية للاستثمارات تبيع كامل حصتها في انتاد بسعر 21.23 جنيه للسهم
الإسكندرية الوطنية للاستثمارات تبيع كامل حصتها في انتاد بسعر 21.23 جنيه للسهم
CairoBank

رنا ممدوح  _ تخارجت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، من رأسمال الشركة الوطنية للتجارة والتنمية – انتاد-، ببيع كامل حصتها البالغة 6.33%.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية عدد 296.990 ألف سهم من أسهم انتاد بسعر 21.23 جنيه للسهم.

وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 9 إبريل الماضي.

الجدير بالذكر، أن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 40.96%، يليها أديليس للتأجير التمويلي بنسبة 34.99%، ثم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بنسبة 9.04%.

اضغط لتحميل العدد الرابع والأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكندرية الوطنية للاستثمارات تبيع كامل حصتها في انتاد بسعر 21.23 جنيه للسهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

 