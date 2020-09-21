الإسكندرية الوطنية للاستثمارات تبيع كامل حصتها في انتاد بسعر 21.23 جنيه للسهم

رنا ممدوح _ تخارجت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، من رأسمال الشركة الوطنية للتجارة والتنمية – انتاد-، ببيع كامل حصتها البالغة 6.33%. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية عدد 296.990 ألف سهم من أسهم انتاد بسعر 21.23 جنيه للسهم. وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 9 إبريل الماضي. الجدير بالذكر، أن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 40.96%، يليها أديليس للتأجير التمويلي بنسبة 34.99%، ثم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بنسبة 9.04%. اضغط لتحميل العدد الرابع والأربعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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