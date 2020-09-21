أخبار عاجلة
البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا -
نيابة «الثراء الحرام» السودانية تفرج عن زوجة البشير -
FBI يكشف نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت -
تستحقيها بجدارة.. إنجي علي توجه رسالة لـ منى زكي بعد فوزها بجائزة فاتن حمامة للتميز -
هاشتاج إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة يتصدر تريند تويتر -
فرح علي تتألق مع حازم إمام في أحدث ظهور لها -
أشرف نصار: رئيس البنك الأهلي يكرم الفريق اليوم بعد الصعود للدوري الممتاز.. فيديو -
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور -
ربيع ياسين منفعلاً: مش لاقي لَعِّيبه عشان الأندية مش خايفة على منتخب الشباب.. فيديو -
للبقاء في الدوري الممتاز.. حسام عزو: دعم مالي كبير لغزل المحلة.. فيديو -

سعر الدولار يتراجع قرشا في بنكي مصر والإسكندرية

مال وأعمال حابي تبليغ
سعر الدولار يتراجع قرشا في بنكي مصر والإسكندرية
سعر الدولار يتراجع قرشا في بنكي مصر والإسكندرية
CairoBank

شاهندة إبراهيم – خفض بنك مصر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين، قرشا واحدا، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بدلًا من15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

كما تراجع الدولار قرشا في بنك الإسكندرية ، محققًا 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في ختام الأمس.

بينما استقر سعر صرف الدولار في بنوك: الأهلي المصري وكريدي أجريكول وعودة عند مستوى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وكذلك في التعمير والإسكان والأهلي الكويتي وبلوم حول 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وظل الدولار ثابتًا في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وقناة السويس و إتش إس بي سي، عند منطقة 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

فيما ارتفع قرشًا في بنك المصري الخليجي، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، في مقابل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

اضغط لتحميل العدد الرابع والأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر الدولار يتراجع قرشا في بنكي مصر والإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 