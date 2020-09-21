سعر الدولار يتراجع قرشا في بنكي مصر والإسكندرية

شاهندة إبراهيم – خفض بنك مصر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين، قرشا واحدا، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بدلًا من15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

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كما تراجع الدولار قرشا في بنك الإسكندرية ، محققًا 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في ختام الأمس.

بينما استقر سعر صرف الدولار في بنوك: الأهلي المصري وكريدي أجريكول وعودة عند مستوى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وكذلك في التعمير والإسكان والأهلي الكويتي وبلوم حول 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وظل الدولار ثابتًا في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وقناة السويس و إتش إس بي سي، عند منطقة 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

فيما ارتفع قرشًا في بنك المصري الخليجي، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، في مقابل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

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