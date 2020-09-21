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مدينة نصر للإسكان: تأجيل الدعوى المقامة من العقارية للبنوك الوطنية ضد الشركة إلى 8 نوفمبر القادم

مال وأعمال حابي تبليغ
مدينة نصر للإسكان: تأجيل الدعوى المقامة من العقارية للبنوك الوطنية ضد الشركة إلى 8 نوفمبر القادم
مدينة نصر للإسكان: تأجيل الدعوى المقامة من العقارية للبنوك الوطنية ضد الشركة إلى 8 نوفمبر القادم
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رنا ممدوح  _ أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن تأجيل الدعوى رقم 4572 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة المقامة من الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ضدها، للمطالبة بمبلغ وقدره 24.831 مليون جنيه بزعم أنه يمثل مستحقاتها عن مشروع إنشاء عدد 32 عمار بمدينة 6 أكتوبر.

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وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد تقرر التأجيل إلى جلسة 8 نوفمبر القادم، وذلك لتقديم الشركة العقارية اصول المستندات.

 

وفي 10 سبتمبر الجاري، قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الدعوى متداولة أمام محكمة أول درجة ولم تصدر فيها أحكام قطعية أو تمهيدية وتفتقر لأي أساس قانوني أو تعاقدي أو واقعي.

وستقوم مدينة نصر للإسكان بالرد على هذا الإدعاء أمام هيئة المحكمة لإخلال الشركة المدعية بالالتزامات الملقاة على عاتقها بعقدي المقاولة المبرمين معها عام 2016.

وأشارت أن مدينة نصر للإسكان تحتفظ بحقها في التعويض على الإضرار التي لحقت بها من جراء إخلال الشركة المذكورة بالتزاماتها التعاقدية ولإساءتها استعمال حق التقاضي.

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