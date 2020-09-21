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تكنوليس تتخارج من مصر للفنادق لصالح خالد عبد الله سلام

مال وأعمال حابي تبليغ
تكنوليس تتخارج من مصر للفنادق لصالح خالد عبد الله سلام
تكنوليس تتخارج من مصر للفنادق لصالح خالد عبد الله سلام
CairoBank

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر للفنادق عن تخارج بيت الخبرة للتأجير التمويلي – تكنوليس، ببيع كامل حصتها البالغة 6.50% لصالح خالد عبد الله محمد رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت الخبرة.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت تكنوليس عدد 2.562 مليون سهم بقيمة إجمالية 25.242 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع والشراء 9.85 جنيه للسهم الواحد، وقامت أصول لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن القابضة للسياحة والفنادق والسينما تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة مصر للفنادق بنسبة 50.696%، يليها خالد عبد الله سلام بنسبة 16.34%، ثم نبيه ميخائيل بنسبة 9.279%.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 