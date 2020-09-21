تكنوليس تتخارج من مصر للفنادق لصالح خالد عبد الله سلام

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر للفنادق عن تخارج بيت الخبرة للتأجير التمويلي – تكنوليس، ببيع كامل حصتها البالغة 6.50% لصالح خالد عبد الله محمد رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت الخبرة. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت تكنوليس عدد 2.562 مليون سهم بقيمة إجمالية 25.242 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع والشراء 9.85 جنيه للسهم الواحد، وقامت أصول لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. الجدير بالذكر أن القابضة للسياحة والفنادق والسينما تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة مصر للفنادق بنسبة 50.696%، يليها خالد عبد الله سلام بنسبة 16.34%، ثم نبيه ميخائيل بنسبة 9.279%. اضغط لتحميل العدد الرابع والأربعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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