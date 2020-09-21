بنك القاهرة يوقع بروتوكولا مع جمعية الأورمان لضخ 42 مليون جنيه قروض حسنة

دوت الخليج – وقع بنك القاهرة، بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان بهدف ضخ 42 مليون جنيه لتمويل نحو 2000 مشروع صغير للفئات الأكثر احتياجا من الشباب والمرأة المعيلة فى صورة قروض حسنة بما يساعدهم على إقامة مشروعات تدر دخل مستدام، وتصل مدة البروتوكول لنحو 3 سنوات.

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وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، حرص البنك على منح أولوية كاملة لمحور التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل باعتباره محورا أساسيا لتنمية المجتمع.

وأوضح فايد، أن المبادرات المجمتعية التي يطلقها البنك تستهدف بصورة أساسية دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية، وتوفير فرص العمل لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة المعيلة وذوي التحتياجات الخاصة ومساندتهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة، وتحقق لهم عنصر الإستدامة والإستقلال المادي.

وأضاف فايد، أن دور بنك القاهرة لا يقتصر عند هذا الحد بل يمتد ليشمل ضخ التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى يمتلك فيها البنك خبرات واسعة إنطلاقا من ريادته التي حقهها في هذا المجال، بما يفتح آفاقًا واسعة لتنشيط الصادرات وزيادة معدلات نفاذ المنتج المحلي للأسواق الخارجية، مع التركيز على دعم الصناعة المحلية.

فيما أشاد حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، بالتعاون المثمر مع بنك القاهرة فى هذا المشروع نظرا لأهميته البالغة في توفير دخل مستدام للشرائح الأكثر احتياجا من الشباب والمرأة المعيلة ومحدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أنه تم وضع شروط وضوابط محددة يتم على أساسها تحديد المستفيدين من تلك القروض الحسنة بما يراعي تحقيق مبدأ العدالة والمساواة.

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