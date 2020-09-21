عادل حامد: المصرية للاتصالات مستمرة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية

أكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للعملاء.

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جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لعدد من مواقع العمل الخاصة بالشركة بمحافظة الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على أخر ما وصلت إليه عمليات التطوير والتحديث لشبكة الاتصالات بالمحافظة.

و فق بيان الشركة، شملت الزيارة تفقد العمل بمحطة إنزال سيدي كرير وبعض السنترالات ومراكز المبيعات وخدمة العملاء بالمحافظة.

وقالت المصرية للاتصالات، إن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس التنفيذي الفترة المقبلة للعديد من مواقع العمل بالجمهورية، من أجل متابعة تنفيذ عمليات تطوير وتحديث البنية التحتية، وكذلك للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الشركة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل المختلفة، خاصة مراكز خدمة العملاء والمبيعات بما يضمن سلامة الموظفين والعملاء.

وخلال زيارته، التقى حامد بمجموعة من العاملين بسنترال المنشية، حيث استمع إلى أرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وخلال اللقاء أثنى حامد على أداء العاملين بالسنترال، ووجه شكره لجميع العاملين بالشركة على ما يبذلونه من جهد لضمان جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

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