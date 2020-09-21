ترامب: لا اتفاق بشأن تيك توك إذا استمرت بايت دانس في السيطرة على التطبيق

وكالات _ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يصادق على اتفاق بشأن تيك توك إذا استمرت الشركة الأمّ الصينية “بايت دانس” في السيطرة على المجموعة الجديدة المالكة للتطبيق في الولايات المتحدة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ورداً على سؤال عن احتمال احتفاظ شركة “بايت دانس” بنسبة 80% من ملكية الأسهم في المجموعة الجديدة، قال ترامب: “إذا فعلوا ذلك، لن نبرم الصفقة ببساطة”.

وأكد أن “هناك شراكة” بين شركتي أوراكل وولمارت اللتين ستشتريان التطبيق وستكون لديهما السيطرة الكاملة عليه، مضيفاً ستمتلكان غالبية الأسهم.

اضغط لتحميل العدد الرابع والأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج