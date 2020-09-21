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ترامب: لا اتفاق بشأن تيك توك إذا استمرت بايت دانس في السيطرة على التطبيق

مال وأعمال حابي تبليغ
ترامب: لا اتفاق بشأن تيك توك إذا استمرت بايت دانس في السيطرة على التطبيق
ترامب: لا اتفاق بشأن تيك توك إذا استمرت بايت دانس في السيطرة على التطبيق
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وكالات _ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يصادق على اتفاق بشأن تيك توك إذا استمرت الشركة الأمّ الصينية “بايت دانس” في السيطرة على المجموعة الجديدة المالكة للتطبيق في الولايات المتحدة.

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ورداً على سؤال عن احتمال احتفاظ شركة “بايت دانس” بنسبة 80% من ملكية الأسهم في المجموعة الجديدة، قال ترامب: “إذا فعلوا ذلك، لن نبرم الصفقة ببساطة”.

وأكد أن “هناك شراكة” بين شركتي أوراكل وولمارت اللتين ستشتريان التطبيق وستكون لديهما السيطرة الكاملة عليه، مضيفاً ستمتلكان غالبية الأسهم.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 