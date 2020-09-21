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رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير رواندا زيادة التعاون بين البلدين

مال وأعمال حابي تبليغ
رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير رواندا زيادة التعاون بين البلدين
رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير رواندا زيادة التعاون بين البلدين
CairoBank

دوت الخليج – التقي المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سفير دولة رواندا بالقاهرة ألفريد جاكوبا كاليسا، لبحث سبل التعاون الاستثماري بين البلدين.

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وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة إمكانية التعاون مع الجانب الرواندي في المجالات كافة، وخاصة مجال إدارة المناطق الحرة، لما تمتلكه الهيئة من خبرة طويلة في ذلك المجال.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة المناطق الحرة، وكذا ترتيب زيارات رسمية للوفود الرواندية للتعرف عن قرب على التجربة المصرية في إدارة المناطق الحرة.

وخلال اللقاء، عرض السفير الرواندي مستجدات مناخ الاستثمار في بلاده، وما شهده الاقتصاد الرواندي من نمو ملحوظ في إطار تطبيق رؤية رواندا للتنمية، مؤكدا رغبة بلاده في جذب المزيد من الاستثمارات المصرية خاصة مع تنوع الفرص الاستثمارية.

كما أعرب عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تسهيل أعمال ومهام المستثمرين، معربا عن ثقته في أن مصر سوق واعدة جاذبة للاستثمارات.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أهمية التنسيق مع سفارة رواندا لتشجيع الشركات المصرية على بحث الفرص الاستثمارية في رواندا، مؤكدا حرص الهيئة علي زيادة التعاون مع الجانب الرواندي من خلال تنظيم عدد من الورش التدريبية لبناء قدرات العاملين بمجال الاستثمار في رواندا.

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