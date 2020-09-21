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أسهم أوروبا تواجه أسوأ موجة مبيعات في 3 أشهر بفعل مخاوف الإغلاق واتهامات لبنوك

مال وأعمال حابي تبليغ
أسهم أوروبا تواجه أسوأ موجة مبيعات في 3 أشهر بفعل مخاوف الإغلاق واتهامات لبنوك
أسهم أوروبا تواجه أسوأ موجة مبيعات في 3 أشهر بفعل مخاوف الإغلاق واتهامات لبنوك
CairoBank

سي إن بي سي – سجلت سوق الأسهم الأوروبية أسوأ هبوط لها في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين مع تضرر أسهم شركات السفر والترفيه من مخاوف بشأن موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19، بينما هوت أسهم البنوك بفعل تقرير عن تحويلات مالية غير مشروعة قيمتها حوالي تريليوني دولار تورطت فيها بنوك كبرى.

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وحذر كبير المستشارين العلميين في بريطانيا من أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس في البلاد قد تصل إلى 50 ألف إصابة يوميا بحلول منتصف أكتوبر إذا استمرت الجائحة على وتيرتها الحالية.

وقال وزير الصحة مات هانكوك أمس الأحد إن إغلاقا عاما ثانيا في أرجاء البلاد محتمل.

وجاء المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني في مقدمة الخاسرين بين مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا مع هبوطه حوالي 3.4%، وهو أسواء يوم له في أكثر من ثلاثة أشهر.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 3.2%، وهو هبوط لم يشهده منذ أوائل يونيو.

وهبط المؤشر الأوروبي لأسهم شركات السفر والترقيه 5.2% مسجلا أسوأ خسارة ليوم واحد منذ أبريل مع تراجع أسهم شركات للطيران مثل آي ايه جي، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، 12.1% ولوفتهانزا الألمانية 9.5%.

وانخفض مؤشر أسهم البنوك الأوروبية 5.7% ليحوم قرب مستويات قياسية منخفضة بعد أن وردت أسماء بنوك، من بينها اتش إس بي سي وستاندرد تشارترد، في وثائق مسربة قالت إن بنوكا كبرى حولت مبالغ كبيرة من أموال غير مشروعة على مدار العشرين عاما الماضية.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 