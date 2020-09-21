ملفات FinCEN: البنوك اعتبرت نشاط بول مانافورت مريبا لأول مرة في عام 2012

سي إن بي سي – أشارت البنوك لأول مرة إلى أن نشاط الخبير السياسي السابق لدونالد ترامب، بول مانافورت، كان مريبًا في عام 2012، وفقًا لوثائق تم تسريبها من شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN).

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وكشفت الوثائق، المعروفة باسم ملفات FinCEN، كيف تعاملت البنوك الكبرى لسنوات مع الأموال.

وتظهر الملفات، التي تم تسريبها إلى مئات الصحفيين، كيف تم تصنيف معاملات بقيمة تريليوني دولار على أنها إجرامية محتملة لـ FinCEN ، التي تسيطر عليها وزارة الخزانة.

وبدأت البنوك في تقديم “تقارير الأنشطة المشبوهة” بشأن المعاملات المرتبطة بـ Manafort في عام 2012، وعالجت JP Morgan أكثر من 50 مليون دولار من المدفوعات لشركة Manafort – التي أدين بالاحتيال في عام 2018 – والتي تم تضمينها في الوثائق المسربة، وفقًا للكونسورتيوم الدولي من الصحفيين الاستقصائيين (ICIJ).

كما ذكرت صحيفة The Guardian أيضًا أنه في عام 2017 ، قدمت JP Morgan تقريرًا عن التحويلات البرقية التي تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار والتي شملت شركات وهمية في قبرص تعاملت مع Manafort.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن محامي مانافورت لم يرد على دعوة للتعليق.

قاد مانافورت انتخابات حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016 لعدة أشهر، لكنه تنحى عن منصب استراتيجي سياسي في أغسطس 2016 بعد أن تبين أنه عمل كمستشار كبير للرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش، بين عامي 2014 و 2015.

أظهرت ملفات FinCEN أن جي بي مورجان عالج ما لا يقل عن 6.9 مليون دولار في المعاملات في 14 شهرًا بعد استقالته من حملة ترامب.

وفي عام 2018 ، أدين مانافورت بخمس تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي، وتهمتي احتيال بنكي، وتهمة واحدة بعدم الإبلاغ عن حسابات بنكية أجنبية، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف.

وجرى إطلاق سراحه مبكرًا من السجن الفيدرالي في مايو بسبب مخاوف من COVID-19؛ بسبب صحته الضعيفة.

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