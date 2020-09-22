جونسون يطلب من البريطانيين العودة للعمل من المنازل لاحتواء تفشي فيروس كورونا

وكالات _ أفادت صحيفة تلجراف البريطانية في وقت متأخر أمسالاثنين بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيشجع البريطانيين على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقال كبير المراسلين السياسيين بالصحيفة في تغريدة على موقع تويتر نقلا عن مصادر، إن جونسون أبلغ نواب البرلمان بأن “التحرك الآن يعني عدم الاضطرار لاتخاذ إجراءات جذرية في وقت لاحق”. اضغط لتحميل العدد الخامس والأربعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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