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تقلص الأصول الائتمانية في الصين في الربع الثاني

مال وأعمال حابي تبليغ
تقلص الأصول الائتمانية في الصين في الربع الثاني
تقلص الأصول الائتمانية في الصين في الربع الثاني
CairoBank

شينخوا _  أظهرت البيانات أن أصول الصناعة الائتمانية للصين تتقلص وسط تشديد التنظيم المالي لنزع فتيل المخاطر.

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وأظهرت بيانات جمعية الصناعة الائتمانية الصينية أن إجمالي الأصول الائتمانية وصل إلى 21.28 تريليون يوان (حوالي 3.12 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية الربع الثاني بانخفاض 5.56 في المائة على أساس سنوي.

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وجاء هذا الانخفاض وسط استمرار الجهود الحكومية للقضاء على الشركات المصرفية الموازية عالية المخاطر التي تشمل شركات ائتمانية، والتي غالباً ما تخضع لرقابة تنظيمية أقل.

وبنهاية الربع الثاني، بلغت الاستثمارات غير المسددة المقدمة من قبل الصناديق الائتمانية للمؤسسات الصناعية والتجارية 5.56 تريليون يوان بزيادة 1.46 في المائة عن نهاية الربع الأول، مما يشير إلى توجيه المزيد من الدعم للاقتصاد الحقيقي.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 