الليرة التركية عند أدنى مستوى على الإطلاق.. 7.64 مقابل الدولار

وكالات _ سجلت الليرة التركية مستوى منخفضا قياسيا مقابل الدولار اليوم، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الاثنين. اضغط لتحميل العدد الخامس والأربعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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