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الليرة التركية عند أدنى مستوى على الإطلاق.. 7.64 مقابل الدولار

مال وأعمال حابي تبليغ
الليرة التركية عند أدنى مستوى على الإطلاق.. 7.64 مقابل الدولار
الليرة التركية عند أدنى مستوى على الإطلاق.. 7.64 مقابل الدولار
CairoBank

وكالات _ سجلت الليرة التركية مستوى منخفضا قياسيا مقابل الدولار اليوم، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة.

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وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الاثنين.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 