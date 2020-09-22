آليانز الألمانية: أغلب وثائق التأمين لن تغطي خسائر جائحة كورونا

وكالات _ قال كلاوس بيتر روهلر عضو مجلس إدارة شركة التأمين الألمانية آليانز إن الشركة لن تغطي الخسائر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا بالنسبة لأغلب عقود التأمين الجديدة على الممتلكات رغم توقع بعض الاستثناءات.

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ونقلت “بلومبرج” عن روهلر الذي يرأس قطاع التأمين على الممتلكات على مستوى العالم في آليانز القول إن “هدفنا هو التوضيح بأنه في قطاع التأمين على الممتلكات لا يوجد تأمين يغطي خسائر الجوائح. لذلك فإننا راجعنا نصوص منتجاتنا في مجال التأمين على الممتلكات في هذا الشأن”.

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وأشار إلى أنه تم تطبيق هذه القاعدة بشكل يكاد يكون كاملا. مضيفا أنه ظهر في السوق الألمانية مؤخرا منتج جديد وهو التأمين ضد إغلاق الأعمال.

وقال روهلر “نحن نتبنى منهجا أكثر اختلافا في مجال مسؤولية الطرف الثالث. كياناتنا التشغيلية تجري حاليا تحديثا لطريقة عملها .. هذا النهج الجديد يتراوح بين أقصى تحليل للمخاطر والاستثناءات الصريحة”.

يذكر أن جائحة فيروس كورونا أثرت سلبا على أرباح نشاط التأمين في آليانز خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 1.2مليار يورو.

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