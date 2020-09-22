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عامر جروب تقرر صرف النظر عن مشروع سوهاج الجديدة بعد الدراسات المالية والتسويقية

مال وأعمال حابي تبليغ
عامر جروب تقرر صرف النظر عن مشروع سوهاج الجديدة بعد الدراسات المالية والتسويقية
عامر جروب تقرر صرف النظر عن مشروع سوهاج الجديدة بعد الدراسات المالية والتسويقية
CairoBank

رنا ممدوح _ أعلنت مجموعة عامر جروب – عامر القابضة-، عن ماأسفرت عنه دراسة الجدوي بخصوص قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة.

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وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أنها قررت صرف النظر عن الاستمرار في المشرروع بعد القيام بعمل الدراسات المالية والتسويقية للمشروع.

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وفي 25 أغسطس الماضي، أعلنت مجموعة عامر القابضة – عامر جروب، آخر التطورات الخاصة بقطعة الأرض بمدينة سوهاج الجديدة، موضحة أن
مايتعلق بباقي تفاصيل المشروع مازالت قيد دراسة الجدوي المالية والتسويقية من جانب المجموعة.

وسوف تفصح الشركة للمساهمين عن أي تطورات لاحقة.

وذكرت عامر القابضة أنها أفصحت بديسمبر الماضي، عن هذا الموضوع مؤكدة أنه في المراحل المبدئية لتحديد كامل مساحة الأرض القابلة للتخصيص وأيضاً السعر النهائي، وكذلك أن المساحة والسعر وشروط السداد تحت التفاوض ولم يتم الاتفاق على الصورة النهائية بعد.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 