البورصة تتراجع 0.42% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات العرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.42%، ليتداول عند مستوى 10864 نقطة.

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وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.06%، و 0.96% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 43.568 مليون جنيه على 106 شركة من خلال 1808 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 48 شركة مقابل ارتفاع 21 في حين لم تتغير أسعار 35.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب، وسجلوا صافي بقيمة 2.388 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.517 مليون جنيه، مقابل 128.707 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.133 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 1.255 مليون جنيه، منها 1.032 مليون جنيه للأفراد، و222.473 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.94%، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 9.90%، ثم سهم سماد مصر – ايجيفرت- بنسبة 9.88%.

في حين تصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.32%، تلاه سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 5.39%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 4.57%.

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