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6 دول توقع اتفاقا تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية

مال وأعمال حابي تبليغ
6 دول توقع اتفاقا تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية
6 دول توقع اتفاقا تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية
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_ وقع ممثلو ست دول تطل على ساحل البحر المتوسط اليوم الثلاثاء، في القاهرة اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية.

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والدول الست التي قامت بالتوقيع هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن.

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ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

وتهدف المنظمة لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 