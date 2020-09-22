بالم هيلز للتعمير تنفق 968 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال لتطوير 3 مشاريع

رنا ممدوح _ أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن استخدام مبلغ 968 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال المنتهي في نوفمبر 2018.

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وأفادت بالم هيلز للتعمير في بيان للبورصة اليوم، أن هذا المبلغ تم استغلاله في ثلاث بنود، فقد تم صرف 387 مليون جنيه لتطوير مشروع بادية في غرب القاهرة على مساحة 3000 فدان.

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كما تم صرف 50 مليون جنيه لتطوير مشروع تجاري / سكني في غرب القاهرة على مساحة 205 فدان، وتم صرف 531 مليون جنيه لتطوير مشروع الكروان بغرب القاهرة بمساحة 190 فدان.

وذكرت أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب بلغت 571 مليون جنيه.

وفيما يخص نسبة انجاز المشاريع مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة اكتتاب زيادة رأس المال، فأوضحت أن المشاريع المذكورة حاليا قيد الإنشاء حيث تم الانتهاء من مرحلة التصميم والحصول على الموافقات الوزارية والحكومية.

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