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الدولار يسجل ذروة 6 أسابيع والمتعاملون يبتعدون عن العملات عالية المخاطر

مال وأعمال حابي تبليغ
الدولار يسجل ذروة 6 أسابيع والمتعاملون يبتعدون عن العملات عالية المخاطر
الدولار يسجل ذروة 6 أسابيع والمتعاملون يبتعدون عن العملات عالية المخاطر
CairoBank

_ ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء، لذروة ستة أسابيع ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة، فيما تتحول الأسواق للعزوف عن المخاطرة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس وإجراءات عزل جديدة في أوروبا.

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وتراجعت الأسهم يوم الاثنين فيما شهدت سوق العملة عزوفا عن المخاطرة مع صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع.

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وفتحت الأسهم الأوروبية على صعود يوم الثلاثاء فيما واصل الدولار الأمريكي الصعود بينما هبطت العملات العالي المخاطر فيما تمثل إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة موجة ثانية من إصابات كوفيد-19 تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي.

وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 93.848 بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش ليصل لأعلى مستوى في ستة أسابيع في التعاملات المبكرة

واستمرت خسائر العملات عالية المخاطر، وفقد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7185 وهو أقل مستوى في شهر. وهبط الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.6643 مقابل الدولار الأمريكي.

ونزل اليورو 0.4 بالمئة مقابل الدولار عند 1.17235 دولار.

ونزلت كل من الكرونة السويدية والنرويجية وسجلتا أقل مستوى في شهرين عند 9.3615 مقابل الدولار بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش كما ضعفتا مقابل اليورو.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 