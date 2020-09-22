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رمضان والطاهري ينضمان إلى مجلس إدارة سي أي كابيتال

مال وأعمال حابي تبليغ
رمضان والطاهري ينضمان إلى مجلس إدارة سي أي كابيتال
رمضان والطاهري ينضمان إلى مجلس إدارة سي أي كابيتال
CairoBank

رنا ممدوح _ اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة سي أي كابيتال للإستثمارات المالية بجلستها المنعقدة أمس قرار مجلس إدارة الشركة بمنتصف أغسطس الماضي بزيادة عدد أعضاءة ليصبح 11 عضو، وفقاً لنص المادة 19 من النظام الأساسي للشركة.

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وأفادت سي أي كابيتال في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية أحيطت بإستيفاء إجراءات الترشح لإنتخاب عضوين بمجلس الإدارة وفقاً لنص المادة 19 من النظام الأساسي للشركة للدورة 2020/2022 وانتخبت الجمعية بالتزكية كلا من أحمد رمضان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا لبنك مصر، ونيفين الطاهري عضو مجلس إدارة مستقل.

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واعتمدت العمومية قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 10 سبتمبر الجاري بقبول إستقالة أشرف أبو الخير عضو مجلس الإدارة المستقل.

كما اعتمدت الجمعية قرار مجلس الإدارة بتعيين أحمد طنطاوي عضو مجلس إدارة مستقل.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 