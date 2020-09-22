فاروق يوسف _ قال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري، إنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بمشروع “زد إيست” بالقاهرة الجديدة، وسيتم طرح المرحلة الثانية في معرض “سيتي سكيب”.
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أضاف خلال مؤتمر صحفي، إنه المرحلة الثانية شملت التعاقد مع 3 شركات هي: أوراسكوم للإنشاءات، والرواد للمقاولات وريدكون للتعمير، وذلك لتنفيذ أعمال بقيمة 5 مليارات جنيه، المساحات الخضراء.
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وقال نجيب ساويرس إنه تم التقدم على إنشاء برجين إضافيين، وفي انتظار الموافقة اللازمة للبدء في المشروع.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجيب ساويرس: تعاقدنا مع 3 شركات لتنفيذ أعمال بقيمة 5 مليارات جنيه في مشروع زد إيست بالقاهرة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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