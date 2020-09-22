رئيس كريدي سويس يتوقع المزيد من الاندماج في القطاع المصرفي الأوروبي

وكالات _ قال الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس، توماس جوتشتاين، الثلاثاء 22 سبتمبر إنه يتوقع المزيد من الاندماج في القطاع المصرفي الأوروبي على الرغم من عراقيل تنظيمية للصفقات العابرة للحدود.

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وأضاف خلال المؤتمر السنوي للرؤساء التنفيذيين الماليين لـBank Of America ميريل لينش عبر الإنترنت “لدينا من جانب أسعار فائدة سلبية مما سيفرض المزيد من الضغط على هوامش صافي الفائدة لجميع الأطراف داخل منطقة الفرنك السويسري ومنطقة اليورو وغيرها من البلدان الأوروبية.

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وفي الوقت نفسه هناك الكثير من فروع البنوك في العديد من البلدان”.

وتابع الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس”لذلك اعتقد أن الاندماج سيستمر”، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يشهد صفقات داخل الأسواق وكذلك عبر الحدود.

وعلى الرغم من زيادة العقبات المرتبطة بتشديد المتطلبات التنظيمية وإجراءات لمنع إخفاق الشركات الكبيرة، فإن جوتشتاين قال إن مثل هذه الصفقات “منطقية جدا” من حيث المبدأ.

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