البورصة تتراجع عن خسائرها الصباحية وتصعد 0.31% في منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ امتصت القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب، خسائر البورصة الصباحية في منتصف تعاملات اليوم.

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وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.31%، ليتداول عند مستوى 10944 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.37%، ليتداول عند مستوى 67.03 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.1%، و 0.18% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 726.723 مليون جنيه، على 176 شركة من خلال 27892 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 75 شركة مقابل تراجع 70 في حين لم تتغير أسعار 31.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.757 مليون جنيه، منها 13.642 مليون جنيه للمؤسسات، و1.115 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.775 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 9.067 مليون جنيه، مقابل 2.292 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 21.532 مليون جنيه، منها 20.954 مليون جنيه للمؤسسات، و578.819 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم شركة النصر للأعمال المدنية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 15.31%، تلاه سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.94%، ثم سهم سماد مصر – ايجيفرت بنسبة 9.88%.

في حين تصدر سهم مصر للأسواق الحرة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 15.59%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 8.54%، ثم سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 7.73%.

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