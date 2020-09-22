نجيب ساويرس: الحكومة نجحت في التعامل مع المستثمرين

فاروق يوسف _ أشاد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بتعامل الحكومة مع المستثمرين خلال الفترة الجارية، وقال إنها نجحت في تغيير مفهومه عن البيروقراطية المصرية التي كانت سائدة من قبل.
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وأوضح نجيب ساويرس خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن الحكومة نجحت في تعديل وإصلاح قانون المناجم “التعدين” بنسبة 80%.
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أضاف أن هناك بعض الملاحظات في هذا القانون تتعلق بالقيمة الإيجارية، والتكلفة الاستثمارية المرتبطة بالاستكشاف، وتم إرسالها لوزير البترول والثروة المعدنية.
وتابع، إن شركة من شركاته تقدمت في المناقص الأخيرة الخاصة بالتنقيب التي طرحتنها الحكومة مؤخرًا.
ولفت نجيب ساويرس إلى إن المناقصة شهدت وجود 15 شركة، وهو ما يعني وجود إقبال حقيقي للتنقيب في مصر، خاصة وأن الجيولوجيا الخاصة بها لم تستخدم من قبل.
ودعا ساويرس الحكومة إلى إجراء مزيد من التساهل لجذب العديد من المستثمرين في هذا القطاع الذي يملك القدرة على ضخ استثمارات أكثر من البترول.
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