فرانس برس _ كشفت احصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن تفشي وباء كورونا يتسارع في العالم حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة خلال سبعة أيام الأسبوع الماضي بلغ نحو مليونين، وإن تراجع عدد الوفيات.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيانات محدّثة نشرتها في وقت متأخر الاثنين أنه تم تسجيل مليون و998 ألفا و897 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد حول العالم في الأسبوع الذي انتهى في 20 سبتمبر.
اضغط لتحميل العدد الخامس والأربعون من نشرة دوت الخليج
وأفادت الهيئة الدولية أن ذلك يمثّل ارتفاعا نسبته 6 في المائة عن الأسبوع السابق و”أعلى عدد من الإصابات المسجّلة خلال أسبوع واحد منذ ظهر الوباء”.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدد قياسي لإصابات كورونا في أسبوع حول العالم والوفيات تتراجع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.