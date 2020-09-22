عدد قياسي لإصابات كورونا في أسبوع حول العالم والوفيات تتراجع

فرانس برس _ كشفت احصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن تفشي وباء كورونا يتسارع في العالم حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة خلال سبعة أيام الأسبوع الماضي بلغ نحو مليونين، وإن تراجع عدد الوفيات.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيانات محدّثة نشرتها في وقت متأخر الاثنين أنه تم تسجيل مليون و998 ألفا و897 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد حول العالم في الأسبوع الذي انتهى في 20 سبتمبر.

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وأفادت الهيئة الدولية أن ذلك يمثّل ارتفاعا نسبته 6 في المائة عن الأسبوع السابق و”أعلى عدد من الإصابات المسجّلة خلال أسبوع واحد منذ ظهر الوباء”.

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