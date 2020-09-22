اقتصاد ألمانيا يواجه انكماشا أقل من المتوقع بنسبة 5.2% في 2020

_ قال معهد إيفو الألماني اليوم إن أكبر اقتصاد أوروبي سينكمش على الأرجح بنسبة 5.2 في المائة هذا العام، ليرفع توقعات سابقة بتراجعه 6.7 في المائة في أحدث مؤشر على أن الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19 قد يكون أصغر من المتوقع في البداية.

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وقال تيمو فولمرسهويزر كبير الاقتصاديين في إيفو “التراجع في الربع الثاني والتعافي يتطوران الآن على نحو موات أكثر مما توقعنا”.

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وبالنسبة للعام المقبل، خفض إيفو توقعاته لمعدل نمو اقتصاد ألمانيا إلى 5.1 في المائة من 6.4 في المائة من قبل. ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا نسبته 1.7 في المائة في 2022.

ومن المتوقع زيادة عدد العاطلين إلى 2.7 مليون هذا العام مقارنة مع 2.3 مليون في 2019 ثم سيتراجع إلى 2.6 مليون في 2021 وإلى 2.5 مليون في 2022.

وحذر المعهد من أن هناك مستوى مرتفعا غير مألوف من الضبابية المتعلقة بالتوقعات. وأشار إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ومخاطر انفصال فوضوي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ونزاعات تجارية لم تحل.

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