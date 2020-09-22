سعر الدولار يرتفع حتى قرشين في مجموعة واسعة من البنوك

شاهندة إبراهيم – سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا تراوح بين قرش إلى قرشين في عدد واسع من البنوك.

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وكان سعر الدولار قد انخفض لمستويات ما قبل إجراءات كورونا بختام تعاملات الأسبوع الماضي بعد موجة تراجع تدريجي استمرت لنحو 3 شهور تزامنا مع عودة التدفقات الأجنبية لسوق الدين في منتصف يونيو الماضي.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في تعاملات اليوم الثلاثاء، لدى أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر، عند ذات المستويات المسجلة بالأمس، 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وارتفع قرشين في بنوك: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وقناة السويس والإسكندرية وكريدي أجريكول، ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، في مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع بختام تعاملات الأمس.

كما ارتفع الدولار أيضًا قرشين في بنكي عوده والأهلي الكويتي، محققًا 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وزاد الدولار قرشا في بنك التعمير والإسكان، ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بدلًا من 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

ورفع بنك إتش إس بي سي الدولار بواقع 3 قروش دفعة واحدة، ليحقق 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وصعد الدولار قرشا واحدا في بنك المصري الخليجي، ليبلغ 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

بينما خفض بنك بلوم سعر الدولار بواقع قرشًا، لينخفض إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

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