بريطانيا تفرض قيود جديدة مع تزايد إصابات كورونا

وكالات _ أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، عن الإقدام على إجراءات تقييدية جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا لكنه أشار إلى أنهم لن يعودوا إلى الإغلاق الكامل كما تم خلال مارس الماضي.

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كما صرح رئيس الوزراء بأنهم سوف يتخلون عن خطة السماح للناس بالعودة إلى الملاعب الرياضية وأضاف أن الحانات ستغلق في الساعة 10 مساءا اعتبارا من يوم الخميس المقبل

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ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من حث المواطنين على البدء في العودة إلى العمل.

ويجدر ذكرأن بريطانيا تمتلك بالفعل أكبر حصيلة رسمية لوفيات الفيروس التاجي في أوروبا، وخامس أكبر عدد وفيات في العالم.

وحتى الآن، أبلغت بريطانيا عن أكثر من 400 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 41 ألف حالة وفاة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

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