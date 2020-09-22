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البنك المركزي المصري: تحويلات المصريين بالخارج تسجل 2.9 مليار دولار خلال يوليو الماضي

مال وأعمال حابي تبليغ
البنك المركزي المصري: تحويلات المصريين بالخارج تسجل 2.9 مليار دولار خلال يوليو الماضي
البنك المركزي المصري: تحويلات المصريين بالخارج تسجل 2.9 مليار دولار خلال يوليو الماضي
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أ-ش-أ _ أعلن البنك المركزي المصري المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 9.4 في المائة لتسجل 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي 2019.

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وذكر البنك المركزي المصري – في بيان اليوم الثلاثاء – أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 7.8 في المائة لتسجل 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 