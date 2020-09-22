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زد للاستثمار الرياضي تقترب من الاستحواذ على إف سي مصر

مال وأعمال حابي تبليغ
زد للاستثمار الرياضي تقترب من الاستحواذ على إف سي مصر
زد للاستثمار الرياضي تقترب من الاستحواذ على إف سي مصر
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علمت بوابة دوت الخليج أن النادي الذي تتفاوض شركة زد للاستثمار الرياضي للاستحواذ عليه هو نادي إف سي مصر.

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وكان أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، قد صرح صباح اليوم، أنه تم التوصل لاتفاق تفاهمي مع أحد أندية الدوري الممتاز للاستحواذ على الحصة الأغلبية فيها.

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وأضاف ، إن الشركة تركز جيدَا على الاستثمار الرياضي، وتم التعاقد مع العديد من الأكاديميات العالمية منها “بروسيا دورتموند” ، واي تي بي للتنس.
ومن الجدير بالذكر، أن هيكل مجلس إدارة زد للاستثمار الرياضي يضم العديد من اللاعبين الدوليين والكوادر الرياضية المختلفة.

ويضم المجلس كل من أحمد دياب العضو المنتدب للشركة، وحسن عبده، ومحمد فاخر أعضاء مجلس إدارة.

أما أعضاء المجلس الفني لشركة زد للاستثمار الرياضي، هم: الكابتن سيف زاهر، وحازم إمام لاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، وأحمد حسام ميدو، وأحمد حسن، ومحمد زيدان لاعب بروسيا دورتموند السابق، وعماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق.

ويأتي الكابتن إيهاب لهيطة مدير قطاع الرياضة في الشركة، وعلاء نبيل رئيس قطاع الناشئين، والكابتن هشام حنفي، نائبًا.

وتأسس نادي إف سي مصر لكرة القدم ، في نوفمبر 2009 ويلعب حاليًا في الدوري المصري الممتاز منذ صعوده إليها عام 2019، ويحتل المركز 17 في ترتيب الدوري الممتاز.

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