أخبار عاجلة
بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل -
إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة -
كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي -
هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي -
ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو -
نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي -
دبلوماسى أرمنى: 4 آلاف جهادى موال لتركيا من سوريا وليبيا يقاتلون فى قره باخ -
حالات كورونا فى البرازيل تتجاوز 5 ملايين إصابة وتقترب من 160 ألف وفاة -
السعودية تستضيف محادثات لمجموعة العشرين حول التعافي الاقتصادي -
بعدما تخطى رونالدو.. رسالتان من نيمار إلى "الظاهرة" -

أليجرو البولندية تسعى للحصول على 2.1 مليار دولار من طرح عام أولي

مال وأعمال حابي تبليغ
أليجرو البولندية تسعى للحصول على 2.1 مليار دولار من طرح عام أولي
أليجرو البولندية تسعى للحصول على 2.1 مليار دولار من طرح عام أولي
CairoBank

وكالات _ تأمل أليجرو، أكبر منصة بولندية للتجارة الإلكترونية، في جمع 8.1 مليار زلوتي (2.1 مليار دولار) من خلال طرح عام أولي وشيك في بورصة وارسو، وفقا لنشرة إصدار الشركة الصادرة اليوم.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وسوف تطرح أليجرو 187.8 مليون سهم بسعر 35 إلى 43 زلوتي مقابل كل سهم، بما في ذلك 163.6 مليون سهم قائمة بالفعل.

اضغط لتحميل العدد الخامس والأربعون من نشرة دوت الخليج

ويشمل العرض أيضا خيار التخصيص بنسبة 15%، والذي يمكن أن يزيد عدد الأسهم المعروضة إلى 216 مليونا، والحد الأقصى لقيمة العرض إلى 9.3 مليار زلوتي.

وإذا تم تخصيص هذا العدد من الأسهم لمستثمرين جدد بأقصى سعر، فسيكون الاكتتاب العام الأولي لشركة أليجرو هو الأكبر على الإطلاق في بورصة وارسو.

وحتى الآن, كان أكبر اكتتاب عام في وارسو هو الظهور الأول في السوق عام 2010 لشركة التأمين PZU، والتي باعت أسهما بقيمة 8.1 مليار زلوتي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أليجرو البولندية تسعى للحصول على 2.1 مليار دولار من طرح عام أولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 