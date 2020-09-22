أليجرو البولندية تسعى للحصول على 2.1 مليار دولار من طرح عام أولي

وكالات _ تأمل أليجرو، أكبر منصة بولندية للتجارة الإلكترونية، في جمع 8.1 مليار زلوتي (2.1 مليار دولار) من خلال طرح عام أولي وشيك في بورصة وارسو، وفقا لنشرة إصدار الشركة الصادرة اليوم.

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وسوف تطرح أليجرو 187.8 مليون سهم بسعر 35 إلى 43 زلوتي مقابل كل سهم، بما في ذلك 163.6 مليون سهم قائمة بالفعل.

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ويشمل العرض أيضا خيار التخصيص بنسبة 15%، والذي يمكن أن يزيد عدد الأسهم المعروضة إلى 216 مليونا، والحد الأقصى لقيمة العرض إلى 9.3 مليار زلوتي.

وإذا تم تخصيص هذا العدد من الأسهم لمستثمرين جدد بأقصى سعر، فسيكون الاكتتاب العام الأولي لشركة أليجرو هو الأكبر على الإطلاق في بورصة وارسو.

وحتى الآن, كان أكبر اكتتاب عام في وارسو هو الظهور الأول في السوق عام 2010 لشركة التأمين PZU، والتي باعت أسهما بقيمة 8.1 مليار زلوتي.

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