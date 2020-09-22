بنك مصر يطلق أول قرض رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة

أطلق بنك مصر أول قرض رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر، وهو أول منتج رقمي متكامل يُطلق من خلال قطاع التحول الرقمي ببنك مصر ويعد الأول من نوعه للتحول الرقمي للخدمات المصرفية.

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وذكر بيان صادر عن البنك الحكومي، أن المنتج يمكن عملاء بنك مصر من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال الموقع الالكتروني للبنم دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع.

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ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين هو أسرع قرض في مصر حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويعتبر قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين، هو أولى منتجات بنك مصر إكسبريس الرقمية التي تم إطلاقها تحت مظلة منظومة التحول الرقمي الجديدة التي تحتوي على العديد من الخدمات الرقمية والتي سيتم اطلاقها مستقبلاً، ويأتي ذلك في إطار تبني البنك لمفهوم التحول والابتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعماله البنك.

وأكد البيان، حرص بنك مصر على مواكبة التطور التكنولوجي المستمر، وتطور احتياجات العملاء التي تعدت الخدمات المصرفية النمطية إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وتماشيا مع خطة البنك للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي للقطاع المصرفي في السوق المصرية.

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