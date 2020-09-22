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قطاع التكنولوجيا يقود الأسهم الأمريكية للارتفاع بداية التعاملات

مال وأعمال حابي تبليغ
قطاع التكنولوجيا يقود الأسهم الأمريكية للارتفاع بداية التعاملات
قطاع التكنولوجيا يقود الأسهم الأمريكية للارتفاع بداية التعاملات
CairoBank

_ قفز المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند بداية تداولاته اليوم بدعم من ارتفاع الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا فيما سجل مؤشر داو للأسهم القيادية ارتفاعا طفيفا بفعل ضبابية بشأن المزيد من التحفيزات المالية الأمريكية.

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وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.69 نقطة أو 0.45 بالمئة عند الفتح ليصل إلى 3295.75 نقطة.

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وزاد المؤشر ناسداك المجمع 94.50 نقطة أو 0.88 بالمئة إلى 10873.30 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 22.62 نقطة فحسب أو 0.08 بالمئة ليفتح عند 27170.34 نقطة.

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 