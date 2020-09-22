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مجموعة KBBO الإماراتية تعين خبيرا لهيكلة ديون بقيمة ملياري دولار

مال وأعمال حابي تبليغ
مجموعة KBBO الإماراتية تعين خبيرا لهيكلة ديون بقيمة ملياري دولار
مجموعة KBBO الإماراتية تعين خبيرا لهيكلة ديون بقيمة ملياري دولار
CairoBank

العربية نت _ عينت مجموعة KBBO الإماراتية، التي كانت من أكبر مساهمي مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، خبيرا لإعادة هيكلة ملياري دولار من ديونها، وفقا لما نقلته بلومبرج عن مصادر.

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وعينت الشركة التي لديها أصول في الرعاية الصحية والأغذية، برونو نافارو، ككبير مسؤولي إعادة الهيكلة.

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وشارك نافارو في أكبر وأعقد حالات الديون في منطقة الشرق الأوسط، إذ كان رئيس إدارة إعادة الهيكلة في بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي. وكان يعمل أيضا في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي كمسؤول عن إعادة هيكلة في منطقة أميركا اللاتينية وجنوب آسيا.

ولدى مجموعة KBBO الإماراتية ديون بنحو ملياري دولار والتي تحتاج إلى عملية إعادة تفاوض، ما يترك البنوك الإماراتية معرضة إلى ضربة مالية جديدة في الوقت الذي تكافح مع ارتفاع في القروض الرديئة وسط جائحة .

وقام نحو 40 بنكا، من بينهم بنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، بجانب بنك إتش إس بي سي، بتشكيل لجنتين توجيهيتين منفصلتين لكل من قطاع الرعاية الصحية، والقطاع الاستهلاكي.

وقال مسؤولون إن مقرضي القطاع الاستهلاكي يتلقون استشارات من شركة ديلويت.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 