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عاجل.. المركزي يطالب البنوك بمراجعة نماذج احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة

مال وأعمال حابي تبليغ
عاجل.. المركزي يطالب البنوك بمراجعة نماذج احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة
عاجل.. المركزي يطالب البنوك بمراجعة نماذج احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة
CairoBank

أمنية إبراهيم – طالب البنك المركزي المصري، البنوك بمراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، وتحديد العناصر التي لم تؤخذ في الحسبان عند تصميم هذه النماذج، والتحقق من سلامتها في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.

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كما طالب البنوك بالتحقق من قياس جودة وكفاية وكفاءة نظم المعلومات، والمعلومات الحالية والمستقبلية المستخدمة في تصميم هذه النماذج.

يأتي ذلك في إطار تطبيق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتحقق من سلامة وفاعلية النماذج المستخدمة في حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة ECL بهدف تقييم فاعليتها ودقة نتائجها.

وقال البنك المركزي المصري إن المطالب الجديدة تأتي في اطار حرصه على سلامة المراكز المالية للبنوك والتحقق من جودة الأصول واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خلال الأزمات.

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وأكد أنها تأتي في ضوء ما أظهرته الأزمة الأخيرة ــ في إشارة إلى أزمة ــ من ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، ووضع الخطط لمواجهة الأزمات غير المتوقعة، ورصد تأثيراتها.

وطالب المركزي، البنوك بموافاته خلال شهر، بتقرير معتمد من لجنتي المراجعة والمخاطر عند نتائج مراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، متضمنا التعديلات التي تمت على النماح وأثر ذلك على المحفظة الائتمانية بعد احتساب ECL وفقا لنتائج المراجعة.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 