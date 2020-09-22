التعمير والإسكان: تدريب 24 موظفا على الائتمان والمخاطر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

دوت الخليج – احتفل بنك التعمير والإسكان بتخرج العاملين الحاصلين على شهادة “الائتمان والمخاطر للعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة“ والتي قدمها المعهد المصرفي لعدد 24 متدربا من موظفي البنك لمدة 218 ساعة تدريبية.

وجرى توزيع شهادات التخرج بحضور حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وليلي العطيفي، عن المعهد المصرفي، ومساعدو العضو المنتدب وعدد من قيادات البنك.

وقال غانم إن البنك أنشأ مؤخرا وحدتين لتطوير الأعمال بالتعاون مع البنك المركزي المصري المصري وجامعة النيل من خلال مبادرة رواد النيل بهدف تقديم الخدمات غير المالية لرواد الأعمال.

وأشار إلى أن مصرفه يستهدف خلال المرحلة القادمة تدريب دفعات أخرى بغرض دعم قطاعات الائتمان بكوادر مميزة ومؤهلة علميا لزيادة القدرات التنافسية وزيادة معدلات التوظيف الائتماني.

أكد غانم أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بدعم كبير من الحكومة المصرية حيث أن مستقبل الاقتصاد يعتمد على دعم وتشجيع هذا القطاع بجميع مجالاته؛ نظرا لدوره الهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وخاصة في مجال تشجيع

وصرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بأن مصرفه يقدم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كافة في جميع القطاعات الاقتصادية من خلال البرامج التمويلية المختلفة بالبنك وعبر مبادرة البنك المركزي المصري بنسبة عائد مميزة 5% للمشروعات الصغيرة و8% للمشروعات المتوسطة حسب الشريحة التمويلية لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة او تطوير المشروعات القائمة وفقا للمحددات الخاصة التي وضعها البنك المركزي المصري والوصول الي المحفظة الائتمانية المستهدفة.

وتابع: بالإضافة إلى برامج التمويل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بعائد قدره 10% لتوفير اقراض ميسر للشباب وتقديم المشورة المصرفية.