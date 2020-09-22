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سعر الدولار يرتفع قرشين ومتوسط البيع يسجل 15.80 جنيه

مال وأعمال حابي تبليغ
سعر الدولار يرتفع قرشين ومتوسط البيع يسجل 15.80 جنيه
سعر الدولار يرتفع قرشين ومتوسط البيع يسجل 15.80 جنيه
CairoBank

شاهندة إبراهيم – ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو قرشين ليبلغ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء: 15.7047 جنيه للشراء و15.8047 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

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وكان متوسط سعر صرف الدولار قد بلغ في ختام تعاملات أمس الإثنين، نحو 15.6847 جنيه للشراء و15.7847 جنيه.

وعلى صعيد أسعار الصرف بالبنوك، استقر الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء، لدى أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع دون تغيير عن الأمس.

فيما ارتفع الدولار الأمريكي قرشين في بنوك: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وقناة السويس والإسكندرية وكريدي أجريكول، ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، في مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع بختام تعاملات الأمس.

كما رفع بنكا عوده والأهلي الكويتي سعر الدولار بواقع قرشين، مسجلا 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

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وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التعمير والإسكان وبلوم، ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بدلًا من 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

فيما رفع بنك إتش إس بي سي الدولار بواقع 3 قروش، ليحقق 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار قرشا واحدا في البنك المصري الخليجي، ليبلغ 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 