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البنك التجاري الدولي يرعى المؤتمر الافتراضي الأول لدعم وتمكين السيدات من رواد الأعمال

مال وأعمال حابي تبليغ
البنك التجاري الدولي يرعى المؤتمر الافتراضي الأول لدعم وتمكين السيدات من رواد الأعمال
البنك التجاري الدولي يرعى المؤتمر الافتراضي الأول لدعم وتمكين السيدات من رواد الأعمال
CairoBank

دوت الخليج – أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر- اليوم عن توقيع اتفاقية جديدة مع مبادرة She’s Next التي تدعمها شركة VISA، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى دعم وتمكين سيدات الأعمال من تأسيس وتطوير أعمالهن التجارية.

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وفي إطار الشراكة الجديدة، سيلعب البنك دور الراعي الإقليمي للمؤتمر الافتراضي “What’s Next Fest” لعام 2020 والذي سينعقد على مدار 3 أيام ويشهد واسعة من سيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم تحت رعاية مؤسسة “Female Founder Collective”، بالتعاون مع She’s Next التي تدعمها شركة VISA.

وفي هذا السياق، قال رشوان حمادي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية للمنتجات والقطاعات – CIB، إن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتزامه الراسخ بتمكين ومساعدة سيدات الأعمال على تنمية أعمالهن، وبصفة خاصة خلال الظروف العصيبة التي يشهدها العالم.

ويهدف المؤتمر إلى تزويد السيدات بمجموعة من الخبرات للمساعدة على تنمية استثماراتهن ومواجهة التحديات التي تواجه أعمالهن عبر حشد مجموعة من الخبراء من مختلف القطاعات والصناعات من جميع بلدان العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر المؤتمر للحاضرات جلسات تعليمية ومجموعة من التوجيهات والإرشادات من الخبراء في مجال ريادة الأعمال من خلال الندوات والنقاشات الخاصة والأسئلة والأجوبة التفاعلية لتمكين السيدات من تجاوز أصعب التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال.

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وجرى إطلاق هذه المبادرة لأول مرة في يناير 2019 تحت رعاية شركة VISA لتكون بمثابة حلقة الوصل بين سيدات الأعمال والخبراء من مختلف القطاعات لتزويدهن بأهم التوجيهات والإرشادات والأدوات اللازمة لتنمية أعمالهن عبر توفير التمويل المناسب والتسهيلات الائتمانية، وتطوير المهارات الشخصية، والتسويق.

ووسعت الشركة نطاق أعمال المبادرة في إفريقيا بالتعاون مع CIB لدعم سيدات الأعمال في هذه المنطقة، حيث تشكل المرأة 26% من أصحاب ورواد الأعمال.

وفي هذا السياق، تستهدف مبادرة She’s Next تعظيم الاستفادة من شبكة الشركاء الدوليين لشركة VISA وقوة علامتها التجارية لرفع الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه السيدات من رواد الأعمال في التنمية الاقتصادية وضرورة توفير الأدوات اللازمة لتنمية وتطوير أعمالهن.

وينعقد المؤتمر الافتراضي خلال الفترة من 22 – 24 سبتمبر.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 