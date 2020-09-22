الرئيس السيسي: نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء

دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء في إثيوبيا.

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وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن “تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال مشروع سد النهضة الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر، عبر آلاف السنين”.

وأضاف: “لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية، مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية، وضمان حقها فى الحياة”.

وتابع: “وقد خضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودا مقدرة، لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي، على مدى عدة أشهر”.

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وأضاف: “كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إلا أن تلك الجهود لم تسفر للأسف عن النتائج المرجوة منها”.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع فى التاسع والعشرين من يونيو الماضى أكدت خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية دفع جميع الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذى يحقق مصالحنا المشتركة”.

وتابع: “إلا أنه لا ينبغى أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون”.

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